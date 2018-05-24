Президент РАН Александр Сергеев рассказал о развитии науки в условиях санкций

По словам президента РАН, санкции влияют на науку так же, как и на другие отрасли, но ученые стремятся не терять контакт и развивать научную дипломатию.

Как рассказал Сергеев, существует несколько параметров, по которым санкции имеют отрицательный эффект. К примеру, многие мировые лаборатории закрыли доступ для российских ученых. Президент РАН считает такие ограничения серьезным препятствием для науки.

«Серьезная наука — дело государственное. Известно, что США ввели ограничения на посещение национальных лабораторий для наших ученых. Это серьезно, потому что наиболее серьезная работа с проникновением в суть дела — это работа в научных лабораториях. В Европе тоже есть ограничения ряда лабораторий на работу в них наших ученых. Это плохо», — заявил Сергеев.

Также он отметил, что санкции влияют в том числе и на поток зарубежных ученых в Россию . По словам Сергеева, многие из них отказываются приезжать на международные конференции в Россию из-за политических настроений в мире. А поездки российских ученых, особенно молодых, как подчеркнул президент РАН, сильно зависят от курса рубля.

Подытожив, Сергеев заявил, что несмотря на нестабильную политическую ситуацию, само научное сообщество стремится не терять международных связей.

«Есть набор проблем, но с другой стороны, научное сообщество выступает за сохранение и даже усиление международных контактов. Условия научного обмена необходимо поддерживать, и мы очень активно занимаемся научной дипломатией», — заявил Сергеев.

Напомним, сегодня начал свою работу 22-й Петербургский международный экономический форум, на котором представлены 140 стран мира и 15 тысяч участников. Посетители форума смогут увидеть новейшие технологии и пообщаться с искусственным интеллектом.