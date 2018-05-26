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Китайская спутниковая система составит конкуренцию GPS и ГЛОНАСС
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Китайская спутниковая система составит конкуренцию GPS и ГЛОНАСС 

Свободная пресса 2 часа назад
Китай до конца 2018 года выведет еще 11 спутников BeiDou-3, которые должны увеличить систему геопозиционирования КНР.
Таким образом, BeiDou в самое ближайшее время превратится в настоящего конкурента GPS и ГЛОНАСС, передаёт агентство «Синьхуа».
Напомним, в настоящее время в космосе работает 8 спутников BeiDou-3, которые регулярно тестируются китайскими специалистами в рамках проекта BeiDou Navigation Satellite System.
При этом отмечается, что данная технология не только даёт точное местоположение того или иного объекта, но и предоставляет информацию об изменении погоды в различных регионах. Как подчёркивают сотрудники Комитета по спутниковой навигационной системе Китая, 19 аппаратов данного типа позволят системе еще быстрее определять точное местоположение запрашиваемого объекта.
В самой ближайшей перспективе планируется внедрить технологию, которая даст возможность навигаторам определять геопозицию даже без подключения к сети Интернет.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что российско-китайский ГЛОНАСС опутает весь мир.
Справка «СП»
Первые два спутника BeiDou-3 были запущены в космос еще в ноябре 2017 года. Сам же проект системы навигации BeiDou стартовал уже в далеком 1994 году. К 2020 году Китай намерен вывести систему навигации на глобальный уровень. Сейчас в космос выведены уже более 30 спутников.
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