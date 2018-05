Как редактирование генов может повлиять на ваши финансовые расходы 

В двух различных испытаниях исследователи выяснили, что генетические измененные растения дали на 25% и на 31% больше зерен, чем естественно растущие виды риса.

Чтобы создать новую разновидность риса, молекулярные биологи из Китайской академии наук и Университета Пердью использовали CRISPR/Cas-9 и удалили гены, которые отвечают за подавление роста. Статью об этом исследовании опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.