Как редактирование генов может повлиять на ваши финансовые расходы

В двух различных испытаниях исследователи выяснили, что генетические измененные растения дали на 25% и на 31% больше зерен, чем естественно растущие виды риса.

Чтобы создать новую разновидность риса, молекулярные биологи из Китайской академии наук и Университета Пердью использовали CRISPR/Cas-9 и удалили гены, которые отвечают за подавление роста. Статью об этом исследовании опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пока неясно, будут ли ученые использовать результаты своего исследования для борьбы с мировым голодом, который влияет на одну девятую населения Земли. Пока ученые хотят понять, можно ли подобную технику применить к видам риса, которые выращивают фермеры.

Если в этом случае произойдет подобный же рост урожая, то измененные виды могут положить начало пищевому изобилию, способному помочь многим людям в нужде.