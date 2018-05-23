Как редактирование генов может повлиять на ваши финансовые расходы 

В двух различных испытаниях исследователи выяснили, что генетические измененные растения дали на 25% и на 31% больше зерен, чем естественно растущие виды риса.
Чтобы создать новую разновидность риса, молекулярные биологи из Китайской академии наук и Университета Пердью использовали CRISPR/Cas-9 и удалили гены, которые отвечают за подавление роста. Статью об этом исследовании опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Пока неясно, будут ли ученые использовать результаты своего исследования для борьбы с мировым голодом, который влияет на одну девятую населения Земли. Пока ученые хотят понять, можно ли подобную технику применить к видам риса, которые выращивают фермеры.
Если в этом случае произойдет подобный же рост урожая, то измененные виды могут положить начало пищевому изобилию, способному помочь многим людям в нужде.
При этом, например, в США государственное регулирование подобных видов риса касаться не будет, если только все изменения в растениях будут напоминать те, что могли бы теоретически произойти в естественных условиях. То есть вся биолюминесценция попадает под регулирование, а вот повышенный рост нет. А это значит снижение цен на определенные виды продуктов, что в конечном итоге может сказаться на каждом человеке на Земле.