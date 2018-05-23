Квантовый компьютер «увидит» рак на самой ранней стадии 

Подразделение корпорации Microsoft Quantum, которое занимается разработкой квантового компьютера, сотрудничает с университетом Кейс Вестерн резерв (штат Огайо, США). Он специализируется на исследованиях в области МРТ. В частности, ученые из этого учреждения разработали новый метод сбора и анализа данных, который, к сожалению, не подходит для обычных компьютеров, так как требует слишком большой вычислительной мощности. На сегодняшний день данные, полученные методом МРТ, хоть и точны, но все же имеют ряд погрешностей. В случае с исследованиями мозга, это явление связано с микродвижениями головы пациента, которые, на первый взгляд, незаметны. Квантовые вычислительные алгоритмы, а в будущем — и собственно квантовые компьютеры помогут свести возможность таких ошибок к нулю. При обычном МРТ аппаратура выполняет ряд измерений, а затем, путем использования различных вычислительных алгоритмов, производится реконструкция итогового изображения. К сожалению, традиционно используемые алгоритмы (а их несколько тысяч) не могут идеально откалибровать томограф. Однако это довольно тривиальная задача для квантового компьютера. Теперь ученые Кейс Вестерн резерв будут работать только на компьютерах, применяющих квантовые вычислительные алгоритмы. В частности, для решения актуальных исследовательских задач будет использоваться язык программирования Q#, который позволяет применять квантовые вычисления на традиционных компьютерах.
Однако весьма вероятно, что уже в ближайшем будущем для таких задач будут использоваться именно квантовые компьютеры, например, такие, как 50-кубитный компьютер IBM, представленный в начале года на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. В России запущен проект по созданию квантового компьютера. В какой отрасли его можно было бы здесь использовать? Медицина Образовательные и научные проекты Военная отрасль Квантовый компьютер в России? Это фантастика! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Квантовый компьютер будет думать лучше людей
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Как работает квантовый компьютер Фото: университет Кейс Вестерн резерв, Wiki