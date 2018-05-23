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Ученые-математики из 12 стран стали участниками научной конференции в Кабардино-Балкарии
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Ученые-математики из 12 стран стали участниками научной конференции в Кабардино-Балкарии 

ТАСС 39 минут назад
НАЛЬЧИК, 23 мая. /ТАСС/. Ученые из России и более десятка зарубежных государств принимают участие в IV Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики», открывшейся в среду поселке Терскол Кабардино-Балкарии, сообщила ТАСС ученый секретарь конференции Льяна Энеева.
"В работе конференции приняло участие 150 человек из 30 городов России, Абхазии, Азербайджана, США. Более 390 ученых из 12 стран принимают заочное участие в работе форума, тезисы их работ будут включены в сборник материалов конференции", — сказала Энеева.
По ее словам, на конференции будут представлены доклады, посвященные актуальным проблемам и современному состоянию исследований в области теории чисел, а также по некоторым другим направлениям прикладной математики.
Собеседница агентства добавила, что организатором конференции является Кабардино-Балкарский «Институт прикладной математики и автоматизации» (ИПМА) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Минобрнауки РФ. Работа конференции продлится до 26 мая.
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