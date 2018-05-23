Ученые-математики из 12 стран стали участниками научной конференции в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК , 23 мая. / ТАСС /. Ученые из России и более десятка зарубежных государств принимают участие в IV Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики», открывшейся в среду поселке Терскол Кабардино-Балкарии , сообщила ТАСС ученый секретарь конференции Льяна Энеева.

Азербайджана, "В работе конференции приняло участие 150 человек из 30 городов России, Абхазии США . Более 390 ученых из 12 стран принимают заочное участие в работе форума, тезисы их работ будут включены в сборник материалов конференции", — сказала Энеева.

По ее словам, на конференции будут представлены доклады, посвященные актуальным проблемам и современному состоянию исследований в области теории чисел, а также по некоторым другим направлениям прикладной математики.