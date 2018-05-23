Странная медуза из темных глубин океана впервые попала на видео

Одна из самых загадочных океанских медуз попала, наконец, на камеры морских биологов. Дело в том, что обычно Deepstaria enigmatica не поднимается выше километровой глубины — в этот раз ученым действительно повезло.

Впервые странную медузу описали в 1967 году. Тогда же она получила свое имя: странное создание названо в честь корабля Жака Ива Кусто, Deepstar 4000.

Никаких сведений об этом виде медуз у науки пока нет. Никто не знает, чем она предпочитает питаться, как размножается и вообще, насколько распространен этот вид.

Да и внешний вид Deepstaria enigmatica не менее удивителен. Ученым посчастливилось снять медузу в естественной среде обитания — представьте себе довольно большой пластиковый пакет, тихо дрейфующий в полной темноте.

В отличие от медуз других видов, Deepstaria enigmatica обходится без щупалец. Скорее всего, она ловит добычу всем куполом, но это еще ученым предстоит доказать.