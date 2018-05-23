Космос и медицина станут фундаментом сотрудничества ученых Минска и Пекина

От космических горизонтов и нанотехнологии до земной медицины и практического машиностроения готовы выстроить долгосрочный формат сотрудничества с Китайской академией наук их белорусские партнеры. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель президиума академии наук РБ Владимир Гусаков в ходе встречи с делегаций ученых из Пекина, передает БЕЛТА.

Основания для столь оптимистических прогнозов у Минска достаточно. По информации Гусакова, именно на базе белорусской академии наук совместно с китайскими партнерами для разработки и адаптации передовых технологий, а также для их продвижения на зарубежные рынки уже создано 20 совместных международных исследовательских центров и лабораторий.

НАН Беларуси и крупнейшая китайская авиационная компания AVIC создали предприятие «Авиационные технологии и комплексы», где будут выпускать беспилотники. К этому проекту может присоединиться и Китайская академия наук, полагает Владимир Гусаков . Президент Китайской академии наук Бай Чуньли уже подтвердил интерес к развитию двустороннего сотрудничества. Сегодня в торжественной обстановке этому известному ученому с мировым именем в области нанотехнологий и сканирующей зондовой микроскопии вручили диплом иностранного члена НАН Беларуси.

Стоит добавить, что сегодня в китайской академия наук, которая включая в себя 104 исследовательских центров, 12 отраслевых академий и три университета, занимается исследовательской деятельностью почти 70 тысяч человек, в том числе около 56 тысяч профессиональных исследователей и ученых.