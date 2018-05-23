Ещё
Самарский спутник «Аист-2Д» презентуют на международном симпозиуме в Сорренто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарский спутник «Аист-2Д» презентуют на международном симпозиуме в Сорренто 

Волга Ньюс 58 минут назад
Данная платформа будет входить в пакетное предложение «под ключ». В него входит производство спутника, его запуск на ракете-носителе «Союз-2», строительство наземной инфраструктуры, а также страхование и финансирование.
Напомним, научно-образовательный аппарат «Аист-2Д» был запущен и выведен на орбиту в апреле 2016 г. в рамках первого в истории пуска с космодрома «Восточный». Он предназначен для дистанционного зондирования Земли в видимом диапазоне, а также для проведения научных экспериментов. Целевая аппаратура, установленная на космическом аппарате, позволяет получить снимки поверхности Земли с пространственным разрешением до 1,5 м. в панхроматическом диапазоне. Масса платформы спутника — около 250 кг, с учетом целевой и научной аппаратуры общая масса аппарата составляет более 530 кг.
Волга Ньюс: последние новости
Инженеры Самарского университета запатентовали беспилотник, способный летать без спутниковой навигации В Самаре из ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали людей, у здания пожарные машины Тренер по самбо, обвиняемый в убийстве, заявляет о конфликте с криминальным объединением А.У.Е.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков524
Экс-супруга Пескова выходит замуж32
Тест: Знаете города бывшего СССР?10
Стал известен долг Украины перед СНГ139
На Украине создали новый вид войск214
Видео
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
01:03
Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле
Армия Оружие
00:43
Появилось видео из камеры Шакро Молодого
Криминал Происшествия
03:20
Потребуем от Украины долг перед СНГ
Политика
00:12
Чёрный исполин предрек девушке неприятности
Происшествия
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:56
Создана управляемая силой мысли инвалидная коляска
Технологии Наука и техника
07:50
Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой
Происшествия
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:49
Экс-супруга Пескова выходит замуж
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение