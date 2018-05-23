Самарский спутник «Аист-2Д» презентуют на международном симпозиуме в Сорренто

Данная платформа будет входить в пакетное предложение «под ключ». В него входит производство спутника, его запуск на ракете-носителе «Союз-2», строительство наземной инфраструктуры, а также страхование и финансирование.

Напомним, научно-образовательный аппарат «Аист-2Д» был запущен и выведен на орбиту в апреле 2016 г. в рамках первого в истории пуска с космодрома «Восточный». Он предназначен для дистанционного зондирования Земли в видимом диапазоне, а также для проведения научных экспериментов. Целевая аппаратура, установленная на космическом аппарате, позволяет получить снимки поверхности Земли с пространственным разрешением до 1,5 м. в панхроматическом диапазоне. Масса платформы спутника — около 250 кг, с учетом целевой и научной аппаратуры общая масса аппарата составляет более 530 кг.