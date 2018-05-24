Поиск ДНК Лохнесского чудовища

Когда рыба, млекопитающее или неизвестный монстр плывут в воде, они оставляют после себя частички волос, чешуек, и все эти органические остатки содержат в себе ДНК животного. Исследователи смогут собрать образцы воды, секвенировать ДНК, которую найдут в них, и по ней определить, какие виды животных обитают в этих водах.

Дании, США, Австралии и Именно с помощью такого метода группа ученых из Великобритании Франции собираются прочесать Лох-Несс, собирая образцы ДНК всего, что смогут найти. И если они обнаружат что-то, что не смогут распознать, или если это ДНК будет похоже на некое ДНК плезиозавра, это укажет на то, что, возможно, Несси — это все-таки не миф, а вполне реальное существо.

Правда, скорее всего, ничего сенсационного ученые не найдут, но в процессе узнают немало о том, что действительно обитает в этих водах. Исследователи надеются, что их исследование поможет другим ученым более детально понять экосистему шотландских озер, а также оценить угрозу, представляемую инвазивными видами.

Ну а в процессе они могут найти доказательства существования Лохнесского чудовища.