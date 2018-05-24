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Поиск ДНК Лохнесского чудовища
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Поиск ДНК Лохнесского чудовища 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Когда рыба, млекопитающее или неизвестный монстр плывут в воде, они оставляют после себя частички волос, чешуек, и все эти органические остатки содержат в себе ДНК животного. Исследователи смогут собрать образцы воды, секвенировать ДНК, которую найдут в них, и по ней определить, какие виды животных обитают в этих водах.
Именно с помощью такого метода группа ученых из Великобритании, Дании, США, Австралии и Франции собираются прочесать Лох-Несс, собирая образцы ДНК всего, что смогут найти. И если они обнаружат что-то, что не смогут распознать, или если это ДНК будет похоже на некое ДНК плезиозавра, это укажет на то, что, возможно, Несси — это все-таки не миф, а вполне реальное существо.
Правда, скорее всего, ничего сенсационного ученые не найдут, но в процессе узнают немало о том, что действительно обитает в этих водах. Исследователи надеются, что их исследование поможет другим ученым более детально понять экосистему шотландских озер, а также оценить угрозу, представляемую инвазивными видами.
Ну а в процессе они могут найти доказательства существования Лохнесского чудовища.
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