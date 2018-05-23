Ученые: глобальное потепление сократит численность животных на 50%

Ученые из Австралии и Британии выяснили, как глобальное потепление влияет на животных. Ими было проведено исследование, которое показало, что повышение средней температуры на 1,5 градуса может вдвое сократить численность животных, растений и насекомых на Земле. Как говорят специалисты, при повышении на 2 градуса риск исчезновения биомассы на Земле может возрасти на 50%.

Если температура увеличится на 1,5 градуса, то количество видов растений упадет на 8%, численность насекомых сократится на 6%, а численность позвоночных — на 4%. При более высоких показателях каждый из видов лишится по 50% своей популяции.

Как утверждают специалисты, несмотря на желание общественности контролировать повышение температуры, которое было выражено в Парижском соглашении по климату, проблем избежать будет практически невозможно. Даже лишние 0,5 градуса могут сильно навредить жизни на Земле.