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Ученые: глобальное потепление сократит численность животных на 50%
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Ученые: глобальное потепление сократит численность животных на 50% 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Ученые из Австралии и Британии выяснили, как глобальное потепление влияет на животных. Ими было проведено исследование, которое показало, что повышение средней температуры на 1,5 градуса может вдвое сократить численность животных, растений и насекомых на Земле. Как говорят специалисты, при повышении на 2 градуса риск исчезновения биомассы на Земле может возрасти на 50%.
Если температура увеличится на 1,5 градуса, то количество видов растений упадет на 8%, численность насекомых сократится на 6%, а численность позвоночных — на 4%. При более высоких показателях каждый из видов лишится по 50% своей популяции.
Как утверждают специалисты, несмотря на желание общественности контролировать повышение температуры, которое было выражено в Парижском соглашении по климату, проблем избежать будет практически невозможно. Даже лишние 0,5 градуса могут сильно навредить жизни на Земле.
Стоит отметить, что ранее ученые из Новой Зеландии высказали мнение, что в результате глобального потепления может произойти падение уровня кислорода в морской воде. По их мнению, это приведет к массовому вымиранию морских животных.
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