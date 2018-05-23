Ученые решили спасти тундру при помощи мамонтов

Ученые уже приступили к осуществлению этого проекта.

Группа ученых-генетиков из Гарварда выдвинула гипотезу о том, что воскрешение мамонтов может спасти экосистеу тундры от выбросов парниковых газов, сообщает портал Science alert. Они предполагают клонировать мамонта, используя ДНК слонов.

По задумке ученых, если ввести таких мамонтоподобных существ в тундру, то это должно остановить выбросы парниковых газов. Из-за таяний ледников, мертвая растительность, которая была скована льдом обнажается. Продукты распада в том числе метан и углекислый газ попадают в атмосферу, что и приводит к загрязнению.

Мамонты и другие травоядные животные действовали как естественные геоинженеры. Они поедали растительность, выкорчевывали деревья, чем и поддерживали балланс в экосистеме, не позволяя ледникам быстро таять.

Ученые работают над этой идеей уже почти 20 лет и все больше укрепляются в мысли, что такой способ сохранения тундры может быть очень эффективным.