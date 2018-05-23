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О современных космических технологиях рассказали старшеклассникам с Большой Академической
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О современных космических технологиях рассказали старшеклассникам с Большой Академической 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Участниками «Университетских суббот» стали юные жители Коптева. Старшеклассники школы № 1576 на Большой Академической на этот раз прослушали лекцию «Космические технологии в XXI веке».
— Ученикам нашего десятого класса рассказали о мировых приоритетах России в аэрокосмической области и в сфере космических технологий, о космических системах разного назначения и различных классов, робототехнических комплексах, предназначенных для космического использования, о перспективах развития отрасли, — пояснили в администрации школы.
Площадкой проведения лекции стал Московский авиационный институт. (ео)
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