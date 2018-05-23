Создана управляемая силой мысли инвалидная коляска

Новосибирский инженер создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли

Выпускник механико-технологического факультета НГТУ Иван Невзоров разработал первую в мире систему управления инвалидной коляской-вездеходом, которая считывает сигналы головного мозга. Первые испытания разработки сейчас идут в Новосибирске

Российскому инженеру удалось создать первую в мире инновационную коляску для инвалидов. В апреле 2018 года Иван Невзоров совместно со своей командой из фирмы «Катэрвиль» и московской компанией «Нейроботикс» провели первое тестирование прототипа. Испытания доказали, что инвалидной коляской можно управлять при помощи импульсов головного мозга.

Инвалидная коляска-вездеход под управлением силы мысли — первая в мире. Главные потребители разработки — люди, которые парализованы от шеи до нижних конечностей, но имеют сохранный мозг. При этом коляска, которую производит сама компания «Катэрвиль», за счет гусеничной ленты может подниматься и спускаться по крутым лестницам и преодолевать бордюры. При выходе разработки на рынок стоимость такой коляски составит от 460 до 560 тысяч рублей.

«Три года назад к нам обратился мужчина, ему Фонд социального страхования выдал коляску, а он не может ей управлять, потому что почти полностью парализован — может двигать только шеей. У него была нянечка, которая его постоянно возила. И вот проблема: она мужчину подвозит к окошку, оставляет, чтоб отойти по своим делам, а солнце выходит и начинает ему лицо печь. Это такая дикая беспомощность, когда он элементарно не может отъехать от окна. Он попросил нас сделать джойстик, который бы управлялся головой и шеей, это увеличило бы его самостоятельность, улучшило качество жизни. Мы сделали это бесплатно. Он всего за полчаса научился управлять этой системой, стал двигаться самостоятельно. И вот тогда мы поняли, что надо делать систему управления, которая бы считывала сигналы мозга», — рассказывает о своей идее Иван Невзоров.

Главной задачей инженеров была синхронизация работы двух устройств: «шапки» с электродами и собственно коляски-вездехода. Связующим звеном стала компьютерная система, которая преобразует сигналы головного мозга в набор команд: «стоп», «вперед/назад», «налево/направо», «включить/выключить фары» и «отклонить вперед/назад кресло». Импульсы, создаваемые нейронами головного мозга, через электроды «нейрошапки» поступают на обработку в компьютер, который, в свою очередь, активирует движение коляски.

Главная задача сейчас — решить вопрос безопасности коляски. «Если человек обездвижен, то он элементарно не может нажать кнопку аварийного отключения коляски, если вдруг потеряет контроль над ней. Соответственно, нужно, чтобы мозг был хорошо натренирован и человек очень хорошо понимал, что он делает, хорошо владел своими эмоциями. Нельзя просто надеть на человека шапочку и сказать: „Езжай!“ Это требует тренировок, чтобы правильно концентрировать свой разум, чтобы система тебя понимала однозначно. Но только на самоконтроль полагаться нельзя, система безопасности должна быть более надежной. Возможно, функция отключения будет завязана на какое-то определенное моргание глаз», — делится трудностями Невзоров.

В планах Ивана Невзорова — доработать настройки по скорости передачи сигналов и быстродействию разработки, чтобы обеспечить полноценную систему безопасности для инвалидов. Также уже к июню следующего года Иван планирует создать аналогичную по программной системе многофункциональную кровать. Первые испытания прототипа кровати проведут этим летом. Новая разработка позволит обездвиженным людям не только настраивать при помощи силы мысли положение кровати (сидячее/горизонтальное), но и самостоятельно выполнять комплекс упражнений, двигая секции и участки кровати.

Новосибирская компания «Катэрвиль» существует с 2014 года, она также производит инновационные инвалидные коляски, которые управляются с помощью джойстика. За последние два года работы компания сделала более 50 колясок.

В 2012 году Иван Невзоров окончил механико-технологический факультет НГТУ, а в 2014-м вместе со своей женой Галиной основал компанию по разработке и производству инновационных средств передвижения для инвалидов-колясочников. Инженер отмечает: «Идея проекта появилась у меня еще в студенчестве, но тогда нужно было закончить учебную работу над триботехнической машиной ТТМ–001 (устройство для проверки материалов на износостойкость). Сейчас можно сказать, что знания, которые я получил в вузе, помогли мне воплотить мои невероятные идеи в жизнь».

Материал предоставлен пресс-службой НГТУ