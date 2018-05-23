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Ученые: Китайские исполинские саламандры принадлежат не к одному виду, а к 5 или даже 8
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Ученые: Китайские исполинские саламандры принадлежат не к одному виду, а к 5 или даже 8 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 22 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые обнаружили, что находящиеся под угрозой исчезновения китайские исполинские саламандры — крупнейшие в мире амфибии — принадлежат не к одному виду, а к 5 или даже 8. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые обнаружили, что находящиеся под угрозой исчезновения китайские исполинские саламандры — крупнейшие в мире амфибии — принадлежат не к одному виду, а к 5 или даже 8. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые обнаружили, что находящиеся под угрозой исчезновения китайские исполинские саламандры — крупнейшие в мире амфибии — принадлежат не к одному виду, а к 5 или даже 8. Фотографии Синьхуа
Пекин, 22 мая /Синьхуа/ — Китайские ученые обнаружили, что находящиеся под угрозой исчезновения китайские исполинские саламандры — крупнейшие в мире амфибии — принадлежат не к одному виду, а к 5 или даже 8. Фотографии Синьхуа
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