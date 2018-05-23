Ещё
Длительный сон повышает вероятность преждевременной смерти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Длительный сон повышает вероятность преждевременной смерти 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Сон — чрезвычайно важен для восстановления работоспособности человеческого организма, однако его переизбыток, особенно во время уик-энда, может негативно отразиться на здоровье и стать причиной преждевременной смерти среди населения возрастом до 65 лет. Такой вывод сделали эксперты, проанализировав результаты масштабного исследования с участием более 2 жителей различных стран.
Далеко не тайна, что недосып невероятно вредит организму, снижает мозговую активность, отрицательно сказывается на работоспособности человека. Специалисты посвящают исследованию данной проблемы целые научные работы, проводят множество экспериментов, выявляя все новые факторы негативного влияния недостаточности сна на здоровье. При этом вопрос о «пересыпании» не столь популярен и изучен.
Задумались над этой проблемой сотрудники Массачусетского университета и провели ряд исследований. МедикФоруму стало известно, что им удалось опровергнуть теорию, гласящую о возникновении большинства недугов из-за недостаточности сна и полезности продолжительного отдыха. Эксперты построили график, основываясь на результатах наблюдений за здоровьем порядка 2 миллионов жителей разных стран, где стало видно, что сон свыше 8 часов провоцирует обострение хронических заболеваний и увеличивает вероятность преждевременной смерти у граждан, не достигших даже 65-летнего возраста.
Исследователи объясняют это синдромом, напоминающим состояние при смене часовых поясов. У большинства людей, как известно, в течение недели биологические ритмы меняются по нескольку раз: в рабочие дни люди спят меньшее количество времени, а на выходные приступают к «отсыпанию». Ученые сделали вывод, что граждане, «досыпающие» в уик-энд, больше склонны к развитию серьезных проблем со здоровьем, нежели придерживающиеся правильного режима отдыха.
МедикФорум: последние новости
Главным зачинщиком эпидемии рака является сам человек Что будет, если проглотить иголку? Откровенно или неприлично? Ирина Шейк сразила новым образом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева276
Появились подробности кровавого убийства на Кубани566
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой65
Больного раком Караченцова госпитализировали9
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума50
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
02:05
Горожане оценили результат реконструкции на Новом Арбате
Новости Москвы
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума
Политика
07:50
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой
Политика
00:43
Волочкову пристыдили за вульгарность
Шоу-бизнес
02:40
Эксперта впечатлила стрельба из АК-12
Армия Оружие
01:48
Сирийские «боевые бочки» отличились в городских боях
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение