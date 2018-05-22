Как погибнет Вселенная

Все на свете рано или поздно приходит к своему концу. Вселенная тоже когда-нибудь погибнет и сейчас ученые имеют сразу несколько интересных гипотез по поводу того, как именно это произойдет.

Виртуальный конец

Стивен Хокинг не исключал того, что вся наша реальность представляет собой лишь компьютерную симуляцию. Эту теорию поддерживают (как ни странно) многие видные ученые. Дорси Кормак из Йеля полагает, что уже через 300 лет компьютеры станут настолько мощны, что мы сумеем и сами моделировать виртуальные миры. Если, конечно, человечество уже сейчас не существует как раз в таком виртуальном мире, который могут выключить в любой момент.

Перемена слагаемых

С течением времени меняются основы нашей Вселенной. Притом, сама она существует только благодаря им: если вдруг скорость света станет другой, или масса протона повысится, то все просто развалится на части. К этой версии гибели Вселенной склоняются австралийские физики.

Большая авария

Согласно одной из распространенных в научном сообществе теорий, наша Вселенная — одна из многих. Рано или поздно появятся условия, при которых другая Вселенная столкнется с нашей и тогда все закончится очень печально. Кстати, некоторые физики уверены, что столкновение уже случалось в прошлом — именно поэтому наша Вселенная имеет искривленную структуру.

Обратный процесс

Вселенная постоянно расширяется с самого момента Большого Взрыва. Ученые разделились на два лагеря: в одном полагают, что расширение будет длиться бесконечно. В другом же считают, что дойдя до определенной точки начнется обратный процесс: Вселенная начнет стремительно уменьшаться, пока не схлопнется в той же самой точке, где когда-то прогремел Большой Взрыв.

В следующий раз Современная научная парадигма строится на том, что Большой Взрыв порожден сингулярностью. Но никто пока не может в точности сказать, откуда взялась сама сингулярность. Согласно одной из теорий, Большой Взрыв случился из-за коллапса предыдущей Вселенной. А это значит, что рано или поздно аналогичная участь ждет и нашу реальность.

Теория стагнации

Есть среди физиков и те, кто полагает реальным существование некоего физического барьера, о бортики которого рано или поздно ударится наша постоянно расширяющаяся Вселенная. Все существующие законы физики будут нарушены, время замрет и ничего происходить не будет, никогда. Согласно примерным расчетам, это случится через 3,7 миллиарда лет. Существует ли вообще этот самый «бортик»? Ученые уверены в этом на 50%.

Вечный холод

Второй закон термодинамики говорит о бесконечном увеличении энтропии в закрытой системе. Если Вселенная будет бесконечно расширяться, то все объекты рано или поздно удалятся друг от друга на максимальное расстояние. Достигнув верхней точки энтропии энергия распределится по всей Вселенной, что также приведет к остановке всех процессов.