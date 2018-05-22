Ученые: На холодном Марсе колонизаторов ожидает тепловой удар

При освоении планет Солнечной системы земные колонизаторы могут столкнуться с гипертермией. По мнению экспертов, ее спровоцирует низкая гравитация.

Как сообщает издание ToDay News Ufa, немецкие ученые выяснили, что в условиях сниженной гравитации нарушается нормальный процесс терморегуляции человеческого организма. Их выводы нашли практическое подтверждение в ходе экспериментов на МКС. Было установлено, что во время физических нагрузок температура космонавтов поднималась до 40°С, и лишь в состоянии покоя опускалась до 37°С.

Данная особенность человеческого организма добавит проблем будущим колонизаторам того же Марса или Луны, на которых гравитация значительно ниже. Эксперты считают, что избежать перегрева на космической базе будет очень сложно, даже при комфортных условиях.

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