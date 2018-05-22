Ещё
Дальневосточные учёные разработали инновационный протез
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дальневосточные учёные разработали инновационный протез 

Парламентская газета 20 минут назад
В Дальневосточном федеральном университете представили инновационный протез ноги: благодаря применению принципов бионики, представленная разработка получилась более гибкой, сообщает «Русская планета».
Применённая технология позволила экспертам получить протез, который превосходит в гибкости свои аналоги. Предполагается, что пациент сможет управлять им при помощи мышечного остатка.
Протез приходит в движение по сигналу — инновационный заменитель конечности оснащён нейросетью и может предсказывать верное движение стопы.
Парламентская газета: последние новости
Российские учёные сделали открытие в офтальмологии Учёные предложили использовать уран для захоронения опасных отходов Учёные из Петербурга представили новый метод охлаждения девайсов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обезображена до неузнаваемости19
Трамп придумал, как обрушить «Северный поток — 2»203
Сотрудники Мариинки массово госпитализированы4
Прилепин предрек Украине море слез54
Кубанское село потрясло жестокое убийство464
Видео
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
01:18
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях
Политика
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
01:36
Названы причины «провала» «ракет Путина»
Армия Оружие
21:20
Прилепин предрек Украине море слез
Украина В мире
02:23
Что известно об атаке на российскую базу в Сирии
Армия Статьи
04:22
Пострадавшей Аллегровой вернули надежду
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение