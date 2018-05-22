Дальневосточные учёные разработали инновационный протез

В Дальневосточном федеральном университете представили инновационный протез ноги: благодаря применению принципов бионики, представленная разработка получилась более гибкой, сообщает «Русская планета».

Применённая технология позволила экспертам получить протез, который превосходит в гибкости свои аналоги. Предполагается, что пациент сможет управлять им при помощи мышечного остатка.

Протез приходит в движение по сигналу — инновационный заменитель конечности оснащён нейросетью и может предсказывать верное движение стопы.