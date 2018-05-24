Россия даст бой на рынке сверхлегких вертолетов

Проект нового российского легкого вертолета VRT500 может стать настоящим открытием международной выставки HeliRussia‐2018, стартующей 24 мая в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо». Эта многоцелевая крылатая машина, полностью спроектированная отечественными конструкторами, намерена дать настоящий бой зарубежным конкурентам на сложном, но очень выгодном рынке малых летательных аппаратов.

VRT500 создается российским конструкторским бюро «ВР-Технологии» в составе холдинга «Вертолеты России» . Посетителям выставки предоставят возможность впервые оценить внешний облик нового вертолета. В экспозиции будет выставлен макет в натуральную величину.

В настоящее время VRT500 проходит испытания несущей системы на прочность, после чего стартуют пробы в аэродинамической трубе. Первый опытный образец вертолета должен быть создан в следующем году. К 2021 году планируется завершение всех тестов и получение необходимых сертификатов. В «Вертолетах России» полагают, что их первая машина в данном классе сможет занять достойную нишу на перспективном рынке летательных аппаратов небольшой взлетной массы. Потенциальные покупатели в этом сегменте — средние бизнесмены и частные лица, которым не под силу высокие цены тяжелых машин. Спрос на такую технику стремительно увеличивается, и российский холдинг постарался быстро на него отреагировать.

Кто таков VRT500

Среди вертолетов подобного типа VRT500 отличается самой просторной кабиной. Он может быть использован в качестве пассажирской, грузовой, учебной или медицинской крылатой машины. Причем в последнем варианте до сих пор еще никто не представлял летательные аппараты массой до двух тонн, имеющие возможность осуществлять погрузку пациента на штатной каталке через задние двери. Разработчики также обещают и VIP-версию вертолета.

Заявленная дальность полета VRT500 — до одной тысячи километров. Скорость машины — до 230 километров в час. Вертолет способен поднять в воздух до 750 килограммов груза или пять пассажиров. Соосные несущие винты, вращающиеся в одной плоскости, но в разных направлениях, делают его маневренным и устойчивым к боковому ветру.

Двигатели на VRT500 будут иностранные. Рассматриваются варианты, которые уже используются на российских вертолетах — европейский Arrius производства Safran Helicopter Engines и канадский PW207 от Pratt & Whitney

Перспективы российского вертолета

Российские разработчики прочат своему детищу хорошее будущее. В холдинге считают, что VRT500 способен занять со временем до 15% мирового рынка гражданских вертолетов взлетной массой до двух тонн. Планируемый объем продаж к 2030 году — около 700 машин. В числе потенциальных покупателей российского летательного аппарата — в первую очередь государства Латинской Америки и Карибского бассейна, на долю которых придется около 30%. На остальных потребителей, в числе которых Россия , страны СНГ, Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, придется примерно по 15%.

В свое время российские производители пытались вывести на мировой рынок легкий Ми-34 с отечественным или зарубежным двигателем, который разрабатывался как гражданский или спортивный вертолет. Но попытка не удалась из-за ошибок в конструктивных решениях. Машина так в серийное производство и не пошла.

В качестве соперников VRT500 следует рассматривать довольно большое количество вертолетов, в первую очередь — американских. Здесь, благодаря низкой стоимости, доминирует Robinson R66 — простой и надежный в эксплуатации. Однако он не отличается высокой грузоподъемностью для своего класса, а также хорошей маневренностью. Немного устарела и система управления, что снижает комфорт пилотирования.

Более серьезный противник — Bell-505 Jet Ranger X. Он куда современнее и вместительнее. Этот вертолет также может быть использован в различных целях, благодаря возможности трансформации салона.