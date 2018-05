Растения обогнали все другие организмы на Земле по массе

Биологи в очередной раз решили оценит, сколько углерода содержится в различных живых организмах. С большим перевесом победили растения — в сумме они содержат 450 гигатонн этого элемента, в то время как в целом в биосфере Земли около 550. Результаты исследования представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследования совокупности всех живых организмов на Земле позволяют оценить как глобальную динамику биосферы, так и крупномасштабные влияние биоты на разные факторы, например, на климат. В частности, в этом контексте важно содержание углерода — основного элемента земной жизни. Вместе с тем, диоксид углерода играет совсем другую роль: будучи парниковым газом, он ускоряет глобальное потепление. Находясь в связанном виде внутри живых организмов, углерод оказывается эффективно «изъят» из геологических процессов по крайней мере на временном масштабе жизни организмов. До недавнего времени полноценной оценки углеродной массы во всех доменах жизни не существовало.

В новом исследовании ученые пытаются восполнить этот пробел и концентрируются именно на количестве углерода в живой природе, так как содержание другого основного компонента жизни — воды — сильно зависит от времени. Согласно новым данным, вся жизнь состоит из примерно 550 гигатонн углерода: на растения приходится 450, на бактерии — 70, на грибы — 12, на археи — 8, на протистов — 4, на животных — 2, на вирусы — 0,2. Авторы отмечают, что за половину массы животных отвечают членистоногие, а еще 0,7 приходится на рыб.

Отдельно биологи пишут про влияние человека. На людей приходятся скромные 0,06 гигатонн, но это намного больше, чем можно было предположить на основе размера нашего тела. Для сравнения, все дикие млекопитающие весят в 10 раз меньше — 0,007 гигатонн, а дикие птицы — 0,002. Домашний скот перевешивает диких млекопитающих в 15—20 раз. Также деятельность человека существенно сказалась на растениях, чья общая масса уменьшилась примерно в два раза за последние 10 000 лет. Конечной целью работы биологи называют не просто подсчет углерода, а более специальные задачи, такие как выяснение наиболее распространенного белка. В данной работе этого пока не сделано, чему в первую очередь мешают микробы, которые преимущественно живут под поверхностью.

