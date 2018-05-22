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Создан умный гидрогель, который может «ходить» под водой
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Создан умный гидрогель, который может «ходить» под водой 

BitCryptoNews 56 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Исследователи из Университета Рутгера разработали интеллектуальный гель, который может быть создан с помощью 3D-принтера и иметь различную структуру. Полученные образцы активируются триггерами и могут изменять форму, захватывать, перемещать объекты и даже самостоятельно передвигаться.
Гидрогели продолжают доказывать, что они являются отличным материалом для изготовления «мягких роботов». Их структура на 70% состоит из воды, 3D-печать ускоряет производство и позволяет добиться необходимой форма. Материал реагирует на электричество, свет, температуру, которые приводят к расширению и сокращению, обеспечивая выполнение действий.
Команда исследователей напечатала человекоподобную фигуру из светочувствительного материала высотой 2,5 см. На видео показано, как его можно заставить самостоятельно передвигаться, поместив в соленую воду и подавая слабые электрические сигналы. Амплитуду движений можно контролировать с помощью толщины объекта, состава электролита и силы электрического поля.
Ученые говорят, что материал можно использовать для создания эластичных роботов и их элементов, которые смогут перемещаться под водой или в организме человека. Потенциально с помощью 3D-печати и гидрогеля можно создавать искусственные мышцы и органы.
Напомним, что создан материал, который увеличит работу аккумуляторов в сто раз.
текст: Иван Маличенко, фото: Pexels, видео: Rutgers University
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