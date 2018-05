Стала известна доля человека в общей биомассе Земли

Американские и израильские ученые выяснили, что общая биомасса живых существ на Земле составляет сотни миллиардов тонн. При этом доля людей в ней равна 0,0001 — это на грани статистической ошибки.

Как сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences, 550 миллиардов тонн углерода приходится на массу тел живых существ. Больше всего — 450 миллиардов тонн — весят растения. 70 миллиардов тонн приходится на бактерии, 12 — на грибы, семь миллиардов тон весят одноклеточные — археи. Еще шесть миллиардов приходится на морских обитателей и четыре — на простейших.

Всего два миллиарда тонн — вес многоклеточных животных. При этом 50% от этого — членистоногие. Масса углерода в телах всех людей на планете равна лишь 0,06 миллиарда тонн.

Ученые также озвучили численность обитателей планеты. Больше всего на Земле оказалось червей — 400 квадриллионов. Людей же по сравнению с червями в 60 миллионов раз меньше.

