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Ученые заявили, что падение астероида привело к потеплению продолжительностью 100 тыс. лет
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Ученые заявили, что падение астероида привело к потеплению продолжительностью 100 тыс. лет 

ТАСС 17 часов назад
Фото: in-space
НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Падение гигантского астероида на Землю 65 млн лет назад, в конец мелового периода, вызвало резкое потепление климата, которое сохранялось на протяжении 100 тыс. лет. Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com со ссылкой на данные исследования, проведенного геологами из Университета штата Миссури, после падения астероида диаметром от семи до 14 километров температура на нашей планете поднялась на пять градусов Цельсия.
Ученые давно высказывали предположение о том, что после падения этого небесного тела температура на планете выросла в течение очень короткого промежутка времени — минут или часов, отметил руководитель исследования, профессор геологии Университета штата Миссури Кеннет Маклеод. После этого она резко упала из-за огромного количества пыли, выброшенной в атмосферу, однако через десятилетия температура вновь начала повышаться в связи с тем, что в атмосферу было выброшено большое количество углекислого газа, вызвавшего парниковый эффект.
"Мы пытались найти ответ на вопрос о том, сколько времени продолжалось потепление, — отметил он. — Мы исследовали окаменевшие останки рыб и геологические отложения на северо-западе Туниса". В этом районе палеонтологи находят большое число окаменелостей, относящихся как раз к периоду падения на землю метеорита, после которого у полуострова Юкатан образовался кратер Чиксулуб диаметром около 180 км.
Исследователи собрали 10 образцов из пород, относящихся к периоду за 50 тыс. лет до катастрофы, 20 образцов — из отложений, относящихся к периоду, последовавшему сразу за падением астероида и 10 образов и геологических пластов, образовавшихся в последующие 200 тыс. лет. Их интересовало содержание в окаменелостях изотопов кислорода. Как пояснил профессор Маклеод, при повышении температуры в осадочных породах повышается содержание изотопа кислорода-16.
"В итоге мы пришли к выводу, что существуют очень заметные различия в уровнях содержания этого изотопа в образцах, относящихся к периодам до катастрофы и после катастрофы", — отметил он, указав, что в связи с проведенным исследованием возникают вопросы по поводу того, какие последствия для планеты будет иметь нынешнее глобальное потепление климата.
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