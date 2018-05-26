Ученые нашли причину глобального потепления климата на Земле

Исследователи связали глобальное потепление на Земле и падение на планету астероида.

Резкое потепление климата на Земле было вызвано падением гигантского астероида 65 миллионов лет назад. Причем глобальное повышение температуры сохранялось на планете в течение 100 тысяч лет.

Геологи университета штата Миссури в своем исследовании отметили, что диаметр астероида составлял от 7 до 14 километров, сообщает издание Science.

После падения космического тела на Землю температура на планете поднялась сразу на пять градусов. Однако через какое-то время она резко упала в связи с большим количеством пыли, которое было выброшено в атмосферу. Но спустя десятилетия температура вновь начала повышаться из-за повышенного количества углекислого газа, что и вызвало парниковый эффект, отмечают ученые.

Кроме того, исследователи проанализировали окаменевшие останки рыб, а также геологические отложения на северо-западе Туниса . В данном районе палеонтологам удается найти большее число окаменелостей, которые относятся как раз к тому периоду, когда астероид рухнул на Землю.

Ранее ученые установили новую причину гибели динозавров.