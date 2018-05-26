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Ученые нашли причину глобального потепления климата на Земле
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Ученые нашли причину глобального потепления климата на Земле 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Исследователи связали глобальное потепление на Земле и падение на планету астероида.
Резкое потепление климата на Земле было вызвано падением гигантского астероида 65 миллионов лет назад. Причем глобальное повышение температуры сохранялось на планете в течение 100 тысяч лет.
Геологи университета штата Миссури в своем исследовании отметили, что диаметр астероида составлял от 7 до 14 километров, сообщает издание Science.
После падения космического тела на Землю температура на планете поднялась сразу на пять градусов. Однако через какое-то время она резко упала в связи с большим количеством пыли, которое было выброшено в атмосферу. Но спустя десятилетия температура вновь начала повышаться из-за повышенного количества углекислого газа, что и вызвало парниковый эффект, отмечают ученые.
Кроме того, исследователи проанализировали окаменевшие останки рыб, а также геологические отложения на северо-западе Туниса. В данном районе палеонтологам удается найти большее число окаменелостей, которые относятся как раз к тому периоду, когда астероид рухнул на Землю.
Ранее ученые установили новую причину гибели динозавров.
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