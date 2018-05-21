Почвоведы научили археологов определять количество осадков в древние времена по числу бактерий в могильниках

Сотрудники Государственного исторического музея ( Москва ) и Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Пущино ) определили, какое количество микроорганизмов содержится в почвах из курганов возрастом 3300−6200 лет в составе могильника Песчаный-V в Ростовской области . Полученные ими данные показали, что по числу и массе бактериальных клеток в образце почвы установленного возраста можно оценивать изменения влажности по столетиям. Научная статья опубликована в журнале «Аридные экосистемы».

Ученые исследовали несколько разрезов почв, относящихся к различным эпохам: ранней бронзы (ямная культура, ~3000−2800 лет до н.э.), средней бронзы (катакомбная культура, 2600−2500 лет до н.э.), поздней бронзы (лолинская культура, 2100−2000 лет до н.э.), средневековья (около 700 лет н.э., наружные слои почвы курганов) и современности (поверхность самих курганов). Они определили типы почв в этих разрезах, пространственное распределение различных компонентов почвы и их содержание, а также биомассу бактерий и грибов в ней. Несмотря на то, что их клетки уже были мертвы, их по-прежнему можно было выявить специальными красителями. Затем авторы проверили, существуют ли связи между определенными параметрами почв и климатом тех эпох, в которые они образовались.

Некоторые корреляции уже были известны ранее. Так, установлено, что в сухом жарком климате соли скапливаются у поверхности почвы, а когда влаги достаточно, соль в основном встречается на глубинах 1,5 м и более и не образует скоплений. Соответственно, при усилении засушливости климата соли перемещаются ближе к поверхности почвы. Используя глубину залегания солей и некоторые другие параметры, ученые выявили зависимость количества биомассы почвенных бактерий и грибов в ту или иную эпоху от климата царящего в те времена.

Оказалось, что микроорганизмов больше в тех образцах почвы, которые образовались при более влажном климате. В местности, на которой находится курганный могильник Песчаный-V, максимальная влажность климата пришлась на периоды 4200−4100 и 3000−2800 лет до н.э. (тут учтено только время, когда сами курганы уже существовали). Влажно было и в Средневековье — 700 лет назад. Сравнительно высокая для степей норма осадков наблюдается в Ростовской области и сейчас. В почвах соответствующих возрастов нашли больше всего бактерий. А во второй половине III тысячелетия до н.э., особенно в 2100−2000 годах до н.э., климат быстро становился все более засушливым — проходил аридизацию. Параллельно с этим падало и содержание микроорганизмов в почвах.

Отсюда следует, что биомасса почвенных грибов и бактерий зависит от влажности климата, при котором данная почва образовалась. Таким образом, этот параметр почвы из курганов или иных археологических объектов можно использовать для оценки нормы осадков в конкретной местности в различные периоды истории человечества.