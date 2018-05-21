Молодые ученые РФ предложили назвать элемент Антарктидием к 200-летию открытия материка

МОСКВА , 21 мая. / ТАСС /. Группа молодых российских ученых предложила назвать химический элемент, который будет открыт следующим, Антарктидием — в честь приближающегося 200-летия с открытия самого южного континента русскими исследователями. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор научно-информационного центра «Полярная инициатива» Никита Куприков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» об истинных названиях тех или иных объектов. Он пояснил, что в последние годы «русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки». По словам Путина, это особенно заметно в Антарктиде, где топонимы, выбранные первооткрывателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном, «почти вышли из оборота».

"Накануне Дня полярника, который ежегодно празднуется 21 мая, родилась идея назвать новый элемент периодической таблицы Антарктидием [Аq]. 2020 год в России объявлен годом Антарктиды, и цель его проведения — привлечение внимания к 200-летию одного из важнейших географических открытий — открытию последнего и самого южного материка Земли. Важно признание вклада российских исследователей в это открытие и изучение белого континента", — сказал Куприков.

По его мнению, идея может объединить не только российских исследователей Антарктики, но и полярников, и ученых со всего мира. Ее уже поддерживают молодые исследователи РФ, представляющие разные научные сферы.

Сейчас проводится кампания по сбору подписей в поддержку этой идеи, ведутся переговоры о выпуске марки и почтовой карточки в поддержку инициативы. «Набрав 1000 подписей и писем поддержки от ученых и полярников со всего мира, мы обратимся в Российскую академию наук и к специальному представителю президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуру Николаевичу Чилингарову , с просьбой поддержать наш проект», — добавил собеседник.

Антарктиду открыли последним из шести материков Земли. В 1820 году это сделала русская экспедиция под руководством Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена. Кроме того, исследователи обнаружили ряд ранее неизвестных островов.

Второй юбилей

Проректор по науке Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Дмитрия Менделеева , председатель Российского союза молодых ученых Анна Щербина отметила, что исследовательские проекты в стране сейчас активно развиваются и есть вероятность того, что следующий элемент таблицы откроют именно российские ученые.

"В любом случае, я считаю, что наше присутствие в Антарктиде, наши открытия, сделанные в Антарктиде, очень значимы. И мне кажется, что было бы правильно принять предложение о названии элемента [Антарктидием]. Тем более, что в следующем, 2019 году, исполняется 100 лет периодической таблицы Менделеева, и было бы знаково соединить два события", — отметила она.