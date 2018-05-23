Сам себе парацетамол: почему нельзя сбивать температуру?

Группа ученых биологов и математиков из университетов Манчестера и Уорика работала над изучением воздействия высокой температуры на функциональность иммунной системы человека. Ученые пришли к выводу, что в эффективности работы иммунитета больную роль играет особые белки Nuclear Factor (-kB).

Достигая немного повышенной температуры (более 37,2 градуса) организм начинает вырабатывать эти белки, которые, в свою очередь, повышают сопротивляемость организма и ускоряют процесс выздоровления. Белки начинают ускоренно перемещаться из ядра клетки и обратно, как только температура начинает превышать 37 градусов. Своим перемещением они активируют работу иммунной системы, а чем выше температура, тем быстрее «скачет» белок по клеткам.

Такое внезапное перемещение застигает клетки врасплох и они начинают реагировать на воспаление, рану или инфекцию. Организм активнее сопротивляется болезни, а заживление или выздоровление приходит быстрее. ​В связи с этим открытием подтверждается распространенное мнение о том, что нельзя сбивать температуру до определенного момента. Сбивая небольшую температуру, например, 37,4, вы только нарушаете биологические процессы и организм не может сам сопротивляться. Конечно, речь идет не о температуре 38,5 градуса.

По словам специалистов, благодаря этому заключению человечество сейчас находится на пороге важного открытия. Если ученые смогут сами управлять стимуляцией иммунных клеток, используя белки Nuclear Factor, начнут появляться лекарства нового поколения.