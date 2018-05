Повышение температуры тела активирует иммунную систему

Высокую температуру нельзя сбивать, поскольку жар активирует белки Neclear Factor kappa B, которые запускают иммунную систему. К такому выводу пришли специалисты из Университетов Манчестера и Уорика. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Чтобы выяснить, что происходит в организме, когда повышается температура тела, ученые построили математическую модель. В итоге они определили, что даже незначительный рост столбика термометра заставляет белки Neclear Factor kappa B перемещаться внутри клеточного ядра. Это способствует запуску иммунной системы, что активирует процесс борьбы с вирусами, бактериями и инфекциями.

Если движение белков нарушается, то развивается ревматоидный артрит, псориаз и болезнь Крона. Когда температура понижается, то функции иммунной системы замедляются. Когда человек спит, то белок и вовсе перестает двигаться. Именно этим объясняется возникновение частых воспалений у людей, которые страдают от сбоя биологических часов.

Ранее сообщалось, что иммунную бурю у человека может вызвать укус комара. Соответствующее заявление сделали американские исследователи из Бэйлоровского колледжа медицины.

