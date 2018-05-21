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В Британии обнаружено удивительное древнее погребение
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В Британии обнаружено удивительное древнее погребение 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Археологи из Австралийского национального университета при раскопках в английском Корнуолле обнаружили нетронутое погребение бронзового века.
Место раскопок веками использовалось для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако обнаруженное возле города Лоо погребение к радости и удивлению ученых оказалось нетронутым, хотя и располагалось на глубине всего 25 сантиметров.
Так, обнаружена кремационная глиняная урна возрастом около 4000 лет, внутри которой в пепле нашлось несколько фрагментов человеческих костей. Их отправят на исследование в лабораторию. Ученые надеются, что из останков удастся извлечь ДНК.
По словам руководителя миссии Кэтрин Фримэн, это поможет определить пол и возраст погребенного человека, а также установить, где он родился, чем болел и питался. Также были найдены осколки глиняной посуды бронзового века, кремниевые инструменты и два каменных молота для их изготовления.
Озадачило ученых то, что среди находок оказались обломки глиняного сосуда, возраст которого составляет всего 700-800 лет. Объяснение этому пока не дано. Кроме того, найдены остатки каменного сооружения, возведенного около 500 года до нашей эры.
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