В Британии обнаружено удивительное древнее погребение

Археологи из Австралийского национального университета при раскопках в английском Корнуолле обнаружили нетронутое погребение бронзового века.

Место раскопок веками использовалось для выращивания сельскохозяйственных культур. Однако обнаруженное возле города Лоо погребение к радости и удивлению ученых оказалось нетронутым, хотя и располагалось на глубине всего 25 сантиметров.

Так, обнаружена кремационная глиняная урна возрастом около 4000 лет, внутри которой в пепле нашлось несколько фрагментов человеческих костей. Их отправят на исследование в лабораторию. Ученые надеются, что из останков удастся извлечь ДНК.

По словам руководителя миссии Кэтрин Фримэн, это поможет определить пол и возраст погребенного человека, а также установить, где он родился, чем болел и питался. Также были найдены осколки глиняной посуды бронзового века, кремниевые инструменты и два каменных молота для их изготовления.

Озадачило ученых то, что среди находок оказались обломки глиняного сосуда, возраст которого составляет всего 700-800 лет. Объяснение этому пока не дано. Кроме того, найдены остатки каменного сооружения, возведенного около 500 года до нашей эры.