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Учёные из Петербурга представили новый метод охлаждения девайсов
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Учёные из Петербурга представили новый метод охлаждения девайсов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты из Санкт-Петербургского госуниверситета нашли новый способ охлаждения компьютеров: метод является энергоэффективным, передаёт «Русская планета».
Сейчас есть лишь два способа охлаждения девайсов — жидкостный и воздушный. Петербургские исследователи, в свою очередь, решили модернизировать наиболее перспективный — жидкостный — тип охлаждения.
В частности, учёные предложили использовать электрическое поле для циркуляции влаги. Сейчас для этих целей используется насос, из-за чего компьютеры часто производят много шума.
Таким образом, разработка учёных позволит снизить гул при использовании вычислительных машин, а также будет способствовать сокращению потребления энергии. В конечном счёте это позволит продлить срок службы компьютеров.
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