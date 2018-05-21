Учёные из Петербурга представили новый метод охлаждения девайсов

Эксперты из Санкт-Петербургского госуниверситета нашли новый способ охлаждения компьютеров: метод является энергоэффективным, передаёт «Русская планета».

Сейчас есть лишь два способа охлаждения девайсов — жидкостный и воздушный. Петербургские исследователи, в свою очередь, решили модернизировать наиболее перспективный — жидкостный — тип охлаждения.

В частности, учёные предложили использовать электрическое поле для циркуляции влаги. Сейчас для этих целей используется насос, из-за чего компьютеры часто производят много шума.

Таким образом, разработка учёных позволит снизить гул при использовании вычислительных машин, а также будет способствовать сокращению потребления энергии. В конечном счёте это позволит продлить срок службы компьютеров.