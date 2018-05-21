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Российские учёные сделали открытие в офтальмологии
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Российские учёные сделали открытие в офтальмологии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные эксперты предложили использовать инновационный диагностический метод в офтальмологии: в его основе лежит применение терагерцевого излучения, сообщает «Русская планета».
Современная наука рассматривает такой тип излучения как один из самых многообещающих: в частности, благодаря ему можно получить самую оперативную скорость передачи данных в микроэлектронике.
Для оптики это излучение полезно тем, что оно обесцвечивает и буквально делает «стеклянными» объекты, через которые проходят терагерцевые лучи.
Эта характеристика помогла отечественным учёным выработать метод диагностики синдрома «сухого глаза», причём выявить заболевание можно будет ещё на стадии, при которой сам пациент не ощущает дискомфорта.
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