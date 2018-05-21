Польские ученые предлагают изменить ДНК человека для возможности репродукции на Марсе

Беременность на Земле нельзя назвать приятным процессом, учитывая токсикоз, отечность ног и, как ни странно, сами роды. А как насчет беременности на Марсе? Скорее всего, это невозможно, если мы, конечно, не хотим переделать нашу ДНК. Идея была высказана в работе, опубликованной в журнале Futures исследователями из Университета информационных технологий и менеджмента в Жешуве ( Польша ).

Прежде всего, давайте рассмотрим две главные проблемы, связанные с деторождением на Красной планете.

Радиация. Так как марсианская атмосфера очень тонкая, космическая радиация угрожает любому человеку на поверхности этой планеты, а значит, и человеческому зародышу. Исследователи отмечают, что это может отразиться на развитии плода. Поселенцы получат повышенные дозы радиации и во время перелета на Марс, что тоже может негативно сказаться на их способности к размножению.

«Известно, что радиация пагубна для взрослых людей, в особенности для их репродуктивных клеток, развивающихся эмбрионов и зародышей, а также считается основной угрозой здоровью астронавтов», — пишут исследователи.

На данный момент неизвестно, как микрогравитация и радиация влияют на репродуктивные клетки человека

Микрогравитация. Подверженность микрогравитации во время путешествия к Марсу и на его поверхности — еще один повод для беспокойства. Мы уже знаем, что она приводит к потере костной массы и влияет на уровни жидкости в глазах и спинном мозге астронавтов, вызывая слепоту.

Добавьте к этому множество потенциальных проблем со здоровьем, связанных с космическим путешествием, таких как иммунодепрессия, изменения в нервной системе и потеря слуха, и вы получите человеческое тело, которое будет далеко не в лучшей кондиции для размножения на Красной планете.

Итак, что же делать двум поселенцам на Марсе, если они хотят создать семью? Они могут подправить свою ДНК, сделав ее менее «человеческой».

В своем исследовании ученые отметили возможность использования CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats, или «короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами») для генного модифицирования людей с целью преодоления этих препятствий к размножению. Это приведет к «видообразованию Homo sapiens», то есть появлению «нового человека», что, в свою очередь, поднимет новые этические проблемы, с которыми земляне не сразу смирятся.

Как бы то ни было, это не значит, что мы уже готовы к попыткам размножения на Марсе. Потребуется еще много времени, чтобы исследовать потенциальные эффекты жизни за пределами нашей планеты на репродукцию — именно этим советуют заняться ученые.

Они отмечают необходимость изучения влияния меньшей гравитации на производство мужских и женских репродуктивных клеток, как и на процесс беременности и родов. Возможно, нам даже придется попробовать размножаться на Луне или на какой-нибудь космической станции вместо Красной планеты.

Пока что репродукция остается лишь одной из множества проблем, с которыми придется столкнуться перед полноценной колонизацией Марса. И хотя хорошо быть подготовленными, для начала нужно туда добраться.