Летает без GPS: в Самаре создали беспилотник с «техническим зрением»

Учёные Самарского университета запатентовали беспилотник «Фотон 601» с уникальными характеристиками. Одно из главных преимуществ нового летательного аппарата — независимость от навигационных систем типа GPS и ГЛОНАСС.

Сотрудники вуза создали альтернативный навигационный блок, позволяющий беспилотнику ориентироваться на местности и корректировать курс с помощью «технического зрения», без обращения к спутниковым сигналам.

— Принцип оптической навигации позволяет увеличить радиус действия аппарата до 400 км. Продолжительность полёта достигает 24 часов. Крейсерская скорость — 120 км/час. Сейчас в России аналогов такому аппарату нет, — рассказали разработчики.

Источников питания у беспилотника два: система солнечных панелей и двигатель внутреннего сгорания. «Фотон 601» оснащен двумя видами камер и может передавать видео на расстояние до 120 км. С помощью такого беспилотника можно выявлять несанкционированные свалки, обследовать гидросооружения, помогать картографам и геодезистам.

Беспилотник успешно отработал девять испытательных полетов. По словам разработчиков, возможности «Фотона 601» уже заинтересовали экологические структуры, нефтяные компании, а также силовые ведомства.