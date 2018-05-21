Астрономы обнаружили необычный лазерный луч из туманности Муравей

Недавние наблюдения космической обсерватории Гершель показывают, что туманность Муравей может скрывать двойную звездную систему в своем ядре.

Ученые, анализирующие данные космической обсерватории Гершеля ЕКА, обнаружили необычную лазерную эмиссию внутри туманности Муравей. Такое интенсивное лазерное излучение редко для туманностей и указывают на наличие двойной звездной системы, скрытой в ее сердце.

Туманность — гигантское облако пыли и газа в космосе, и некоторые из этих туманностей образованы взрывом умирающей звезды. Когда звезды, подобные нашему Солнцу, умирают, они в конечном итоге становятся плотными, белыми карликовыми звездами. При этом они теряют свои внешние слои пыли и газа. Гравитация медленно сближает эти скопления пыли и газа и образует массивное облако, которое едва видно невооруженным глазом с Земли. Но эти туманности можно увидеть, используя мощные телескопы.

В наземные телескопы туманность Муравей, официально известная как Mz3, напоминает голову и тело муравья. Она была обнаружена в 1922 году и находится в 6000 световых годах от Земли.

Недавние наблюдения Гершель показали, что туманность излучает интенсивное лазерное излучение, который обнаруживается только при определенных условиях. Одна из возможностей заключается в том, что туманность Муравей скрывает вторую, тусклую звезду, которая вращается относительно близко к яркой.

«Мы обнаружили очень редкий тип излучения, называемый лазерным излучением водородной рекомбинации, который производится только в узком диапазоне физических условий», — сказал д-р Изабель Алеман, ведущий автор исследования. «Такое излучение было идентифицировано только у нескольких объектов ранее».

Сравнение наблюдений с моделями показывает, что излучающий газ из ядра, примерно в десять тысяч раз плотнее газа, наблюдаемого в типичных планетарных туманностях и в частях самой туманности Муравей.

«Единственный способ сохранить такой плотный газ близко к звезде, если он вращается вокруг него на диске. В этой туманности мы фактически наблюдали плотный диск в самом центре. Эта ориентация помогает усилить лазерный сигнал», — сказал соавтор профессор Альберт Зийлстра из Центра астрофизики Джодрелла.

«Диск предполагает, что есть двоичный компаньон, потому что трудно выталкивать выброшенный газ на орбиту, если спутник не отклонит его в правильном направлении. Лазерное излучение дает нам уникальный способ исследовать диск вокруг умирающей звезды, глубоко внутри планетарной туманности».