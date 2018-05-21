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Странный астероид-мигрант проник в Солнечную систему
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Странный астероид-мигрант проник в Солнечную систему 

News.ru 1 час назад
Необычный, не похожий ни на что объект нашли учёные в окрестностях Юпитера. Астероид назвали «мигрантом», поскольку он прилетел в Солнечную систему из межзвёздной среды и ведёт себя, как ни один другой объект.
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