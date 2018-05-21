Быстрые радиовсплески объяснили странностью

Астрофизики предложили новую модель происхождения быстрых радиовсплесков — загадочных коротких сигналов в радиодиапазоне. На этот раз ученые связали это явление со звездами из странной материи, то есть состоящей в том числе из s-кварков, называемых странными. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal.

Быстрые радиовсплески — одна из самых больших загадок современной астрономии. Впервые их обнаружили при изучении архивных данных в 2007 году, а на сегодняшний день известно уже несколько десятков зарегистрированных случаев, в том числе одна серия повторных, то есть приходящих из одной точки. В среднем они длятся несколько миллисекунд, достаточно равномерно распределены по небу и приходят с космологических расстояний, то есть порождены объектами вне Млечного Пути. За последние годы ученые предложили массу объяснений этому феномену, начиная от деятельности инопланетян и разрушения звезд из темной материи до гораздо менее экзотичных по сравнению с другими вариантами испарений первичных черных дыр и падения астероидов на нейтронные звезды.

Новую гипотезу, изложенную в статье китайских астрофизиков из Нанкинского университета, также можно условно отнести к экзотическим. Дело в том, что она предполагает наличие странных звезд, существование которых не доказано. Согласно некоторым теориям, в экстремальных случаях вещество в недрах нейтронной звезды может из-за высоких давлений и температур претерпеть фазовый переход, из-за чего разрушаются даже атомные ядра, и образуется единое вещество из свободных кварков. В результате получается так называемая кварковая звезда. Если в таком веществе есть существенное количество странных кварков (третьих по легкости среди себе подобных) в дополнение к самым маломассивным u— и d-кваркам, из которых состоят протоны и нейтроны, такую звезду астрономы называют странной.

Странные звезды должны быть окружены корой, практически лишенной s-кварков, поэтому по наблюдательным проявлениям должны сильно напоминать обычные нейтронные звезды. Однако вследствие связанных с внутренними причинами неустойчивостей или из-за падения вещества извне кора может трескаться и коллапсировать, что приведет к выделению большого количества энергии магнитного поля, а также к рождению электрон-позитронных пар за короткое время. В районе магнитных полюсов звезды заряженные частицы будут очень быстро ускорены до огромных энергий. Двигаясь под влиянием магнитного поля, они образуют тонкую расширяющуюся оболочку вокруг звезды. Астрофизики подсчитали, что когерентное излучение частиц в такой оболочке может порождать короткие радиоимпульсы и таким образом стать кандидатом на объяснение быстрых радиовсплесков.

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