РАН: интересные проекты привлекут в Крым зарубежных ученых, несмотря на санкции

Александр Сергеев. СИМФЕРОПОЛЬ , 21 мая. / ТАСС /. Интересные археологические проекты способны привлечь в Крым ученых со всего мира, несмотря на политические барьеры. Об этом сказал журналистам в понедельник на брифинге в Симферополе президент РАН

"Мы должны понимать, что у Крыма существуют понимаемые нами проблемы, связанные с интеграцией в международное научно-техническое сотрудничество. И мы здесь должны использовать то обстоятельство, что ученые путешествуют по миру, не обязательно ориентируясь на те политические барьеры, которые существуют. У ученых есть естественная движущая сила — это любознательность и интересные проекты, в которых они хотели бы принять участие. Если мы в Крыму создадим такие проекты, которые интересны не только для нас, но и для ученых из-за рубежа, тогда они поедут, несмотря на политические барьеры", — сказал Сергеев.

По его словам, привлечь зарубежных ученых на полуостров может, в частности, новый проект «Ворота Крыма», который предполагается реализовать в Керчи

"Этот может быть очень сильный проект, который может привлечь ученых из разных стран. Только в прошлом году при строительстве трассы «Таврида» было найдено около 40 тыс. археологических артефактов, и я уверен, что ученые многих стран мечтали бы приехать сюда, потому что дальше начинается их работа… Они должны эти находки включить… в историю человечества. Здесь нет политических преград, это артефакты из греческой, скифской истории Крыма, и понятно, что это очень привлекательно", — сказал президент РАН.

С предложением создать в Керчи музейный кластер под названием «Ворота Крыма» в понедельник на заседании совета по формированию и реализации научно-технической политики Республики Крым выступил вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров