Что может рассказать о Вселенной межзвёздный астероид на орбите Юпитера

Международная группа учёных обнаружила первый межзвёздный объект, постоянно пребывающий в Солнечной системе. Возраст «находки» — «инопланетного» астероида на орбите Юпитера — составляет как минимум миллион лет. По мнению российских специалистов, изучение состава этого небесного тела позволит больше узнать о планетной системе, из которой он прибыл, и, вероятно, поможет понять, пригодна ли она для жизни. О галактической судьбе космического гостя — в материале RT.

По встречной

Впервые учёные открыли астероид BZ509 на орбите Юпитера в 2015 году. Тогда астрономов привлекла лишь его необычная траектория движения — по «встречной». Специалисты продолжили наблюдать за объектом, и в новом исследовании французские и бразильские учёные выяснили, что небесное тело прибыло из другой планетной системы. «Инопланетный» BZ509 вращается по орбите Юпитера как минимум последний миллион лет, считают астрономы. Это первый в истории нашей галактики межзвёздный объект, постоянно пребывающий в Солнечной системе.

Данных с телескопов, установленных в Обсерватории Лазурного берега, позволили астрономам выяснить, что небесное тело вращается примерно на таком же расстоянии от Солнца, что и Юпитер, только в противоположную сторону.

«Почти все объекты Солнечной системы обращаются по орбитам вокруг Солнца в направлении вращения звезды, то есть против часовой стрелки. Иногда встречаются небесные тела с ретроградным вращением — по часовой стрелке. Но случай с BZ509 уникален. Этот астероид движется не только по ретроградной орбите, но также и коорбитально газовому гиганту (обращается вокруг Солнца с тем же периодом, что и планета Юпитер)», — сообщил автор исследования Фатхи Намуни.

По оценкам специалистов, орбита BZ509 удивительно стабильна уже на протяжении миллиона лет. Учёные отметили, что механизм эволюции таких орбит до конца не известен.

Странствующие изгнанники

В ходе дальнейших наблюдений за астероидом учёные внимательно рассмотрели его поверхность и выяснили, что химический состав объекта отличается от состава небесных тел Солнечной системы. Астрономы сделали вывод, что «инопланетный» гость прилетел из межзвёздного пространства.

Чтобы больше узнать о природе BZ509, учёные смоделировали на компьютере рождение Солнца и других звёзд, впервые включив в модель такой вариант развития событий, при котором астероиды могли «улетать» из своих планетных систем в другие.

Оказалось, что момент рождения Солнца совпал по времени с появлением множества других звёзд с их планетными системами и астероидами. Гравитационные силы помогают расположенным рядом друг с другом планетным системам «притягивать» к себе «чужие» небесные тела, в том числе астроиды.

«Иногда силы гравитации Солнечной системы могут перевести межзвёздные небесные тела на гелиоцентрическую орбиту. Результаты моделирования показывают, что массивность газового гиганта позволяет ему захватить такой «инопланетный» объект и перевести его на околосолнечную орбиту», — отметил Намуни.

Неисследованные горизонты

С выводами западных коллег согласны и российские учёные. По мнению доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Сергея Попова , такие объекты покидают свои системы на ранних этапах своей эволюции. При этом все модели формирования Солнечной системы и вообще всех планетных систем, показывают, что такой вариант развития событий вполне вероятен.

«Объект размером с астероид или комету может быть выброшен из своей системы, после чего он будет блуждать по галактике и попадёт внутрь других планетных систем. После этого он может, ни с кем не взаимодействуя, прилететь и улететь, как это сделал Оумуамуа.

Или же он может испытать гравитационные воздействия больших планет, и тогда он окажется «захваченными» на одной из орбит. Поскольку Юпитер — самая массивная планета в Солнечной системе, то именно у этого газового гиганта больше всего шансов «захватить» межзвёздный объект», — отметил онв беседе с RT Сергей Попов.

По мнению собеседника RT, открытие первого постоянно пребывающего в нашей Солнечной системе межзвёздного «гостя» и понимание того, как этот «изгнанник» оказался на орбите Юпитера, поможет пролить свет на эволюцию других планетных систем. Дальнейшее изучение химического состава астероида расскажет о «составе» атмосферы планетной системы, из которой он прибыл, и, вероятно, позволит узнать, пригодна ли эта система для жизни.

Российский астроном, академик РАН по Отделению физических наук Юрий Балега отметил, что подобных «инопланетных» гостей в нашей Вселенной может быть очень много.

«Число межзвёздных астероидов в Солнечной системе может достигать тысячи, но они, как правило, не очень крупные. Просто объекты с меньшей массой легче «вылетают» из своих систем. Дело в том, что астероиды и кометы движутся часто по очень вытянутым орбитам и покидают свои звёздные системы. За счёт гравитационного взаимодействия с другими планетами эти небесные тела могут вылететь в межзвёздное пространство. Затем их «захватывает» другая планетная система. Такое явление довольно распространено во Вселенной», — заключил Балега.