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23-я сессия молодых ученых стартует в Нижегородской области
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23-я сессия молодых ученых стартует в Нижегородской области 

Нижегородская правда 34 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: НП23-я сессия молодых ученых стартует в Нижегородской области22 мая 2018 года в 10.00 в актовом зале ННГУ им. Н. И. Лобачевского состоится открытие 23-й Нижегородской сессии молодых ученых (технические, естественные, математические науки). В мероприятии примет участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко.
Работа сессии будет осуществляться по 8 секциям, охватывающим весь спектр технических и естественных наук. В ней примут участие около 300 студентов, аспирантов вузов Нижегородской области, институтов РАН и молодых специалистов предприятий Росатома.
Целью мероприятия является активизация научной работы аспирантов, магистров и студентов старших курсов, обмен научными идеями и достижениями молодых ученых, общение участников с ведущими учеными Нижегородской области, активизация межведомственного научного взаимодействия.
Сессия организуется как открытый конкурс, участники которого выступают с докладами о своей научной работе перед жюри, в состав которого входят представители вузов и научных организаций — доктора и кандидаты наук. Победители награждаются призами и дипломами. По итогам сессии статьи участников будут опубликованы в сборнике.
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