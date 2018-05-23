МКС и самое холодное место во Вселенной

Лаборатория холодного атома, которая планирует создать самую холодную точку во Вселенной, в воскресенье отправиться в космос, чтобы изучить, что происходит с атомами при невероятно низких температурах.

В Лаборатории реактивных двигателей NASA последние несколько лет пытаются построить камеру для охлаждения нескольких атомов до миллиардной доли градуса выше абсолютного нуля. Это и есть Лаборатория холодного атома. В ней уже получены определенные результаты с помощью вакуумной камеры и мощных лазеров, но их недостаточно. Чтобы добиться настоящего прорыва, ученым нужно убрать из эксперимента еще один показатель — гравитацию.

Именно для этого они отправляют аппарат в космос, и в это воскресенье Лаборатория холодного атома отправляется на МКС.

Там Лаборатория начнет экспериментировать с конденсатом Бозе — Эйнштейна, экзотической формой материи, которая появляется только при экстремально низких температурах. На Земле конденсат может существовать лишь секунду, не более, но в космосе это время достигает десяти секунд и даже большего срока. И это дает ученым возможность изучить то, как работают конденсаты, что в свою очередь поможет понять запутанную природу квантовой механики.