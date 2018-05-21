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Названы планеты с самыми большими запасами воды
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Названы планеты с самыми большими запасами воды 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ряд исследователей считают, что Земля пропитана водой, начиная от горных вершин и заканчивая дном океана. Однако с точки зрения общего объема воды и количества жидкости относительно размера небесного тела наша планета является пустыней по сравнению с другими местами в Солнечной системе. К такому выводу пришел ученый NASA Стив Ванс, сообщило издание Science Alert.
Стив Ванс, планетарный ученый из Лаборатории реактивного движения NASA, все эти годы внимательно изучал «океанские миры». Он обобщил исследования толщины льда и океанской глубины, проводимые относительно всей Солнечной системы, для того чтобы вычислить, сколько воды может существовать в мире. Ниже приведена его таблица с расчетами количества жидкости на Земле и нескольких спутников разных планет.
Источник фото: Business Insider
Все значения приведены в зетталитрах. Данное наименование равняется 1 000 000 000 000 000 000000 литрам или одному миллиарду кубических километров.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, Земля содержит примерно 1 335 зетталитров воды. Больше всего жидкости оказалось у юпитерского спутника Гинимеда — 35, 4 зетталитров.
Ганимед — самый большой спутник Юпитера. Он является обладателем большего числа воды по той причине, что 69% его территории может быть жидкой субстанцией.
Спутник Сатурна, Мемес, и Церера, самый большой астероид в Солнечной Системе, возможно тоже обладают океанами. Но ученые до сих пор не уверены, насколько большими могут быть их водные поверхности, если они вообще существуют. В будущем космические миссии ответят на этот вопрос.
Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Дрю Фейстел не смог снять свой очередной выход в открытый космос. Бортинженер МКС не сделал фото, так как на его камере GoPro отсутствовала карта памяти.
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