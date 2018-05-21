Древние люди заселили Юго-Восточную Азию в три этапа

Группа ученых из Австрии США определила, как древние люди заселяли Юго-Восточную Азию. Для этого они изучили геномы 18 человек, живших в этом регионе 4100-1700 лет назад, сообщает Science.

Таиланда, Мьянмы и Исследования показали, что произошло три крупных волны миграции. Первое масштабное переселение случилось примерно 45 тысяч лет назад. На территории современных Вьетнама Камбоджи обосновались племена охотников и собирателей.

Около 4,5 тысяч лет назад в Юго-Восточную Азию прибыли обитатели Китая , которые начали активно развивать сельское хозяйство. Постепенно они смешались с местным населением.

Третья миграция пришлась на бронзовый век. В течение нескольких тысячелетий переселенцы из Китая прибывали в Мьянму, Вьетнам и Таиланд.

Ученые отмечают, что подобные поэтапные переселения характерны и для Европы. Однако там различные популяции активно смешивались, и сейчас генетическое разнообразие прослеживается не так явно. В Азии разделение на несколько ветвей более заметно, поскольку вторая и третья миграция произошли относительно недавно.

Ранее ученые выяснили, что современные американцы произошли от весьма немногочисленной группы сибиряков, перебравшихся на материк примерно 15 тысяч лет назад. Их было не более 250 человек — иными словами, родоначальники всего коренного населения Америки могли уместиться на одном корабле.

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