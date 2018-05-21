Раскрыт секрет увеличения продолжительности жизни в четыре раза

При условии, если земная гравитация будет вдвое меньше, люди будут жить примерно вчетверо дольше. В этом уверены в консорциуме «Космические технологии».

«По расчетам специалистов, при снижении гравитации наполовину ниже земной продолжительность жизни человека увеличится в четыре раза, при этом необходимо будет придерживаться определенного питания, создания стерильных условий и определенной физической нагрузки», — сообщила пресс-служба консорциума.

Согласно сообщению, специалисты организации создали математическую модель увеличения продолжительности жизни человека в условиях гравитации ниже земной. Как рассказали в консорциуме, их данные совпадают с прогнозами Центра по изучению процессов старения при университете штата Луизиана. Необходимые условия, заявили в консорциуме, можно получить на орбитальной станции «МИР-2», что позволит провести исследования в этом направлении.

Пока что специалисты говорят о замедлении действия гена старения. Также ученые прогнозируют более высокую активность нейронов и эндокринной системы.