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Раскрыт секрет увеличения продолжительности жизни в четыре раза
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Раскрыт секрет увеличения продолжительности жизни в четыре раза 

360tv.ru 44 минуты назад
При условии, если земная гравитация будет вдвое меньше, люди будут жить примерно вчетверо дольше. В этом уверены в консорциуме «Космические технологии».
«По расчетам специалистов, при снижении гравитации наполовину ниже земной продолжительность жизни человека увеличится в четыре раза, при этом необходимо будет придерживаться определенного питания, создания стерильных условий и определенной физической нагрузки», — сообщила пресс-служба консорциума.
Согласно сообщению, специалисты организации создали математическую модель увеличения продолжительности жизни человека в условиях гравитации ниже земной. Как рассказали в консорциуме, их данные совпадают с прогнозами Центра по изучению процессов старения при университете штата Луизиана. Необходимые условия, заявили в консорциуме, можно получить на орбитальной станции «МИР-2», что позволит провести исследования в этом направлении.
Пока что специалисты говорят о замедлении действия гена старения. Также ученые прогнозируют более высокую активность нейронов и эндокринной системы.
Частная орбитальная станция «Мир-2» может быть построена уже к 2032 году. Часть ее отсеков будет обладать искусственной гравитацией, сообщали в октябре 2016 года в консорциуме «Космические технологии», напомнило РИА ФАН. Позже, в июле 2017 года состоялось официальное подписание договора о благотворительном сотрудничестве между консорциумом «Космические технологии» и Музеем авиации в Монино.
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