В Китае нашли объяснение инопланетным сигналам

Ученые из Китая нашли новое объяснение радиовсплескам, которые по одной из теорий связаны с деятельностью инопланетных цивилизаций. По мнению китайских астрофизиков, эти вспышки вызваны образованием коры на «странных» звездах.

Как сообщают «Дни.ру», первый подобный радиоимпульс был зафиксирован в 2001 году телескопом в Австралии . С тех пор ученые получали данные о десятках таких сигналов.

По мнению китайских специалистов, источником всплесков является особый тип нейтронных звезд. В их недрах образуется кварковый «суп». Эта материя находится в низком энергетическом состоянии, что делает ее стабильной. Согласно теоретической модели, в ней иногда образуется обычная адронная материя, которая вытесняется из звезды и образует кору на ее поверхности. Кора со временем становится все тяжелее, и в какой-то момент времени разрушается. В результате звезда генерирует электромагнитное поле, при движении в котором частицы испускают когерентное радиоизлучение, которое регистрируется как быстрый радиовсплеск.

В апреле 2017 года ученые из международного проекта Breakthrough Listen, анализируя петабайты информации из космоса, обнаружили 11 сигналов, которые, как считают исследователи, могут исходить от внеземных цивилизаций.

Исследователи считают, что полученные сигналы из космоса — искусственные, отличающиеся от естественных целым набором особенностей и характеристик.

Программа Breakthrough Listen была запущенна в 2015 году и является крупнейшим проектом по поиску сигналов от инопланетных цивилизаций. Ее инициаторами стали российский миллиардер Юрий Мильнер и британский ученый Стивен Хокинг

Ранее астрономы из Национального университета Австралии в Канберре доказали, что зафиксированные их приборами таинственные радиовспышки приходят на Землю из-за пределов нашей галактики.

При помощи гигантского радиотелескопа-интерферометра Молонгло, расположенного на юге Австралии, ученые могли наблюдать рождение трех радиовспышек, а также измерить их спектр. В ходе наблюдений удалось выяснить, что радиосигналы возникли далеко в космосе — в созвездиях Гидры, Киля и Кормы.