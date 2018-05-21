Ученые СФУ нашли «родственников» сибирских растений в Северной Америке

МОСКВА , 21 мая. / ТАСС /. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) впервые исследовали хромосомный набор 20 видов растений, произрастаемых на юге Приенисейских Саян, оказалось, что некоторые из них имеют «родственников» в отдаленных территориях, например, на дальнем Востоке и в Северной Америке, рассказал ТАСС профессор кафедры водных и наземных видов СФУ Николай Степанов

Определение набора хромосом, которые более устойчивы и менее вариативны, чем ДНК, для новых растений позволяет на глобальном уровне проследить историю расселения вида вглубь на миллионы лет, и установить самых дальних «родственников» вида. Растения Саян и всего юга Красноярского края , как отмечает ученый, изучены крайне слабо, например, по сравнению с экосистемами Алтая . Во время экспедиционных исследований в этом регионе биологи СФУ регулярно открывают новые для науки виды.

"Одним из таких видов является кандык саянский — это раннее весеннее цветущее растение. В природе он встречается очень локально и редко. Кандык саянский был описан всего несколько лет назад, и число хромосом для этого вида не было известно. Мы впервые изучили его хромосомный набор. Оказалось, что этот набор специфический, отличается от того, что было известно в Сибири, и вообще в Евразии", — рассказал Степанов.

По его словам, такая связь говорит о том, что в доледниковый период, около 30-40 миллионов лет назад, когда между Азией, Европой и Америкой были сплошные сухопутные мосты, многие виды растений распространялись между современными континентами. Очевидно, что в их числе был и предок кандыка саянского, который проник 20-30 млн лет назад в Евразию и Европу из Северной Америки.

"После ледникового периода его ареал деградировал, ледник его почти уничтожил, он остался очень маленькими островками: Карпаты, Кавказ, Алтай, Саяны и юг Дальнего Востока. И оказалось, что ближайший родственник нашего кандыка — не сибирский, который растет рядом на Алтае, а японский, который растет на Дальнем Востоке России , а также некоторые виды, которые встречается в Северной Америке", — отметил ученый.

По его словам, все изучения хромосомных наборов растений проходят на базе СФУ. В зависимости от вида растений, исследование может занимать от нескольких недель — до 2-3 лет, так как, чтобы избежать ошибки, ученые смотрят минимум 10 растений из разных популяций. В дальнейших планах биолога — анализ и изучение хромосомных наборов других растений, собранных в Саянах и на юге Красноярского края.