Деятельность человека наносит ущерб трети охраняемых природных зон

К такому выводу пришли сотрудники Квинслендского университета.

Строительство дорог, работа фермеров и лесозаготовителей оказывают негативное влияние по меньшей мере на одну треть из 200 тысяч охраняемых районов мира, на территории которых природа остается нетронутой.

Ученые провели крупное изучение воздействия человека на охраняемые зоны. Выяснилось, что 32,8 процента подобных территорий находится «под давлением людей». Находящиеся под угрозой охраняемые природные зоны занимают площадь около шести квадратных километров. Это в два раза превышает площадь Аляски.

По словам одного из ученых одной из причин незащищенности этих территорий является то, что правительства утверждают, что охраняют природные зоны, а на самом деле это не так. Эксперты выяснили, что из 111 стран, которые утверждают, что выполняют обещанное, 74 фактически не делают этого. В этих странах землям наносится большой ущерб в результате деятельности людей.

Итоги исследования опубликованы на сайте Квинслендского университета.

МЕЖДУ ТЕМ Американские ученые создали «франкенскоп» для 3D-наблюдения за внутриклеточными процессами