Ученые: Осьминоги — это попавшие на Землю инопланетяне

Эксперты подозревают, что осьминоги — это представители внеземной цивилизации. Теория инопланетного происхождения головоногих моллюсков находит все больше сторонников в научных кругах.

Во-первых, до сих пор нет достаточных сведений о том, что эти животные эволюционировали на Земле. Отсутствие достаточного количества сведений про земную эволюцию осьминогов признают даже именитые биологи.

Во-вторых, на мысли об инопланетном происхождении осьминогов подталкивают их биологические особенности. Они поддаются дрессировке и обладают тремя сердцами, а также превосходят многих других морских жителей по объемам мозга.

На основании этих данных, многие ученые сошлись во мнении, что несколько миллионов лет назад яйца головоногих моллюсков прилетели на планету в ледяном космическом теле, которое позже растаяло в водах Мирового океана, сообщает Vladtime.ru.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что гуманоиды в ближайшее время осуществят планы по захвату Земли. Такое громкое заявление британские ученые сделали из-за возросшей активности инопланетян.