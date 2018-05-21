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Ученые: Осьминоги — это попавшие на Землю инопланетяне
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Ученые: Осьминоги — это попавшие на Землю инопланетяне 

Свободная пресса 36 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Эксперты подозревают, что осьминоги — это представители внеземной цивилизации. Теория инопланетного происхождения головоногих моллюсков находит все больше сторонников в научных кругах.
Во-первых, до сих пор нет достаточных сведений о том, что эти животные эволюционировали на Земле. Отсутствие достаточного количества сведений про земную эволюцию осьминогов признают даже именитые биологи.
Во-вторых, на мысли об инопланетном происхождении осьминогов подталкивают их биологические особенности. Они поддаются дрессировке и обладают тремя сердцами, а также превосходят многих других морских жителей по объемам мозга.
На основании этих данных, многие ученые сошлись во мнении, что несколько миллионов лет назад яйца головоногих моллюсков прилетели на планету в ледяном космическом теле, которое позже растаяло в водах Мирового океана, сообщает Vladtime.ru.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что гуманоиды в ближайшее время осуществят планы по захвату Земли. Такое громкое заявление британские ученые сделали из-за возросшей активности инопланетян.
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