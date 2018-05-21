Гель, способный перемещать предметы под водой, создали ученые

Эксперты планируют в дальнейшем использовать его для создания искусственных человеческих органов и диагностики болезней.

Ученые из США создали 3D-гель, основанный на воде. Его уникальность заключается в том, что он может перемещаться под водой, захватывая «с собой» различные объекты, не повреждая их.

Сотрудники Ратгерского университета провели эксперимент. С помощью трехмерного принтера они разработали необычный материал, который может стать прорывом в медицине, например, в трансплантологии. Гель обладает практически одинаковой плотностью, что и сердце, печень, почки, мышцы, а также содержит много воды. На ощупь он похож на осьминога или морскую звезду.

По словам ученых, он движется в соленой водной и электролитной среде за счет электричества. Разработка была создана с помощью проекции света на светочувствительный раствор, который после «облучения» превратился в желеобразную массу. Из этого вещества можно делать подводных животных и моделировать их жизнедеятельность в лабораторных условиях.

Уникальный гель может менять форму и скорость движения в зависимости от содержания соли и мощности электрического поля, отмечает Oane.

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