Ученые РФ работают над погружением космонавтов в «зимнюю спячку» для межпланетных полетов

Целью разрабатываемого проекта является создание нового фармакологического препарата для введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, которое похоже на зимнюю спячку медведей.

Российские ученые разрабатывают препарат для погружения космонавтов в «зимнюю спячку» для продолжительных межпланетных полетов. Об этом заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.

«Разрабатываемый подход погружения человека в искусственное гипобиотическое состояние может быть использован при разработке технологий освоения далеких космических пространств и иных планет солнечной системы, так как достижение искомых целей возможно лишь при уменьшении потребления кислорода и расходования ресурсов энергообеспечения организма», — приводит РИА Новости слова профессора.

Ковтун отметил, что целью разрабатываемого проекта является создание нового фармакологического препарата для введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, которое похоже на зимнюю спячку медведей.