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Ученые РФ работают над погружением космонавтов в «зимнюю спячку» для межпланетных полетов
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Ученые РФ работают над погружением космонавтов в «зимнюю спячку» для межпланетных полетов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Целью разрабатываемого проекта является создание нового фармакологического препарата для введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, которое похоже на зимнюю спячку медведей.
Российские ученые разрабатывают препарат для погружения космонавтов в «зимнюю спячку» для продолжительных межпланетных полетов. Об этом заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.
«Разрабатываемый подход погружения человека в искусственное гипобиотическое состояние может быть использован при разработке технологий освоения далеких космических пространств и иных планет солнечной системы, так как достижение искомых целей возможно лишь при уменьшении потребления кислорода и расходования ресурсов энергообеспечения организма», — приводит РИА Новости слова профессора.
Ковтун отметил, что целью разрабатываемого проекта является создание нового фармакологического препарата для введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, которое похоже на зимнюю спячку медведей.
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