Ученые: глобальное потепление угрожает жизни 50% животных 

Ученые Австралии и Британии провели интересное исследование. Установлено, что при даже незначительном повышении температуры на земле могут исчезнуть ряд видов животных, насекомы и растений. Таким образом, при повышении температуры на два градуса риск исчезновения биомассы растет на 50%. Сообщается, что несмотря на желание общественности контролировать повышение температуры, которое было выражено в Парижском соглашении по климату, проблем избежать будет сложно. При росте температуры на 1,5 градуса количество видов растений снизиться на 8%, насекомых — на 6% и позвоночных — 4%. При более высоких показателях каждый вид потеряет по 50% своей популяции, пишет runews24.ru.
Напомним, что из-за глобального потепления десятки миллионов людей в ближайшие 25 лет окажутся под угрозой, вызванной разливами рек, выяснили ученые. В США и Канаде число людей, которые живут в зоне риска, увеличится со 100 тысяч до миллиона, а в Китае — до 55 млн «Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня», — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна.